Bevers grootste risico voor dijken in rivierengebied

De resultaten laten zien dat de dijken in het rivierengebied voldoen aan de huidige normen, maar de meeste nog niet klaar zijn voor strengere toekomstige normen in een veranderend klimaat. Dat is geen verrassing, het is precies waarom Waterschap Rivierenland een groot aandeel heeft in het landelijke hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP). Het waterschap is druk bezig met dijkversterkingen om te voldoen aan de norm van 2050. Op de peildatum in oktober was 133 kilometer dijk onderdeel van dit programma en 25,5 kilometer is klaar.