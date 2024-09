Bevers dineren uitgebreid aan de rivier

"Wanneer de rivier in de avond rustig is, komen de bevers tot leven", schrijft filmer Renzo van den Akker. Tijdens zijn vakantie filmde hij deze bevers aan de rivier de Lomme in de Belgische Ardennen. "Op dit stukje zaten minstens drie bevers, één volwassen en twee jongere. Ze deden zich tegoed aan het het heerlijke jonge groen wat aan de rivieroever groeide." Dat hij de dieren pas in de avond zag, rond een uur of acht, is niet gek. Bevers brengen de dag voornamelijk slapend door en zijn pas in de avond en nacht het meest actief.