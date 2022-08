Beverfamilie houdt huis bij Grensmaas

De Grensmaas is een dynamische rivier die zelf haar loop mag bepalen. De beheerders houden hun handen er vanaf en hebben grazers ingezet om het gebied divers te houden. Maar er is nog een dier dat grote sporen achterlaat in het landschap: de bever. Langs de Grensmaas komen ze op allerlei plekken voor. Hier bij Koningssteen hebben ze een desolaat landschap van omgevallen bomen en diepe geulen achtergelaten.