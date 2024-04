Bever smult van een wilgentak

Hoewel de bever het grootse knaagdier van Europa is, zien we de soort maar zelden. Toch kon natuurfilmer Tessa van der Geer een prachtige video maken van dit exemplaar. "Deze bever zat in het Apeldoorns kanaal bij Hattem. Hij sleepte een lange wilgentak mee en peuzelde die rustig op", zegt ze. "Door de hoge waterstand is de burcht van deze bever burcht ondergelopen. Daarom hebben de bevers een nieuwe dam gebouwd waarop ze nu goed te zien zijn."