Bever neemt duik | Zelf Geschoten

Filmer Piet Maljaars zet bij de ingezonden video: "Afgelopen maandag was ik vrij en had ik behoefte de drukte even te ontvluchten. Toen ik op de Waaloever bij Ewijk met mijn brandertje een kopje koffie wilde gaan zetten liep er ineens een bever op slechts een meter voor me langs, zonder mij op te merken. Hij liep rustig het water in. Een andere bever lag onder een wilg slechts 3 meter naast me te zonnebaden, en had ook niets door."