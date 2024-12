Bever in een woonwijk: kans of uitdaging

De bever zoekt steeds vaker een woongebied buiten de 'traditionele' natuurgebieden, en dat kan zelfs een woonwijk zijn. Het dier stelt relatief weinig eisen aan een nieuwe woonplek: er moet water in de buurt zijn, de grond moet geschikt zijn om een hol in te graven, en er moeten voldoende bomen of ander voedsel beschikbaar zijn om aan te knagen.

De bever was ooit uitgestorven in Nederland, maar tussen 1988 en 2005 werd het dier op verschillende locaties in ons land opnieuw uitgezet. Sindsdien is de populatie gestaag toegenomen. "Inmiddels zien we dat bevers het helemaal niet zo erg vinden om wat dichter bij de mens te wonen," vertelt Elze Polman van de Zoogdiervereniging Nederland en het Kenniscentrum Bever op de website van NU.nl.

Bevers zijn territoriale dieren

De opmars van de bever in dorpen en steden is volgens Polman te verklaren door hun territoriale aard. "Bevers blijven na de geboorte nog twee jaar bij hun ouders om te helpen met het volgende nest jongen, maar daarna moeten ze echt op zoek naar een eigen plek." In de Limburgse natuurgebieden is de populatie inmiddels zo groot dat er weinig ruimte is voor jonge bevers die het ouderlijk nest verlaten.

Natuurlijke processen

Bevers worden gezien als essentieel voor het herstel van natuurlijke processen. Door hun knaag-, graaf- en bouwactiviteiten veranderen ze het landschap en creëren ze langs stromende wateren honderden hectaren aan wetlands. Het dode hout dat door bevers wordt afgeknabbeld, komt in de natuur terecht en draagt bij aan de biodiversiteit. Het hout trekt insecten aan, die op hun beurt weer vogels lokken. Daarnaast kunnen beverdammen in droge periodes zorgen voor het behoud van water in de omgeving.

Bever in een woonwijk

Omdat bevers territoriaal zijn, zal er op één locatie nooit meer dan één beverfamilie wonen. In stedelijke gebieden bestaat echter het risico dat bevers bomen omknagen, wat schade kan veroorzaken. Het wordt daarom aanbevolen om bomen te beschermen door ze in te pakken met speciaal gaas dat de dieren niet kunnen doorknagen. Ook kunnen dammen of gangenstelsels van bevers overlast veroorzaken voor de mens.

Kenniscentrum Bever

Het Kenniscentrum Bever is een gezamenlijk initiatief van STOWA, Rijkswaterstaat, ProRail, de Unie van Waterschappen, Interprovinciaal Overleg en de Zoogdiervereniging. Door de groei van de beverpopulatie neemt de behoefte aan kennis toe. Het Kenniscentrum streeft ernaar om door kennisdeling en samenwerking een duurzame co-existentie met de bever mogelijk te maken. Deze unieke samenwerking biedt effectieve oplossingen voor de uitdagingen die de aanwezigheid van de bever met zich meebrengt.