Bever blijkt ook een polderbewoner

Zo’n dertig jaar geleden kwam de bever terug in Nederland. De mens roeide het dier in de 19e eeuw helemaal uit. Eind jaren tachtig brachten we de bever terug. In Flevoland ontsnapten begin jaren negentig een paar bevers uit Natuurpark Lelystad en zo kwam het dier in deze provincie terecht.

De bever is terug in ons land en hoe! Natuurlijk zitten er talloze populaties in Limburgse beken en Gelderse rivieren. Maar ook in het aangelegde Flevoland, zitten inmiddels een paar honderd dieren. De bever blijkt het dus goed te doen in deze ‘menselijke’ omgeving en ook een polderbewoner.

Van nature hoort de bever in ons land. Toch ziet onze natuur er nu heel anders uit dan tweehonderd jaar geleden. Britt van Zelst doet promotieonderzoek voor NIOO-KNAW en de Wageningen Universiteit. Als sociaal-ecoloog onderzoekt ze de invloed van de bever in het antropogene of menselijke landschap.

Voordelen en problemen

Veel onderzoeken naar de bever en natuurlijk gedrag zijn internationaal gezien gedaan in grote natuurgebieden, bijvoorbeeld in Zweden of Canada. Maar hoe zit het eigenlijk hier in ons land, een land waar natuur grotendeels onder invloed staat van de mens.

Vanwege voordelen in het beken- en rivierenlandschap juichen ecologen de herkomst terug. Maar bij dijken en spoorwegen kan het dier problemen opleveren. Daarom onderzoekt Britt niet alleen wat het dier ecologisch oplevert, maar ook wat de sociale impact van het dier is.

Bever in de sloot

In een gecontroleerde omgeving als Flevoland zie je al verschillen in hoe de bever omgaat met het landschap. Hier zijn geen rivieren, maar kanalen waar het waterpeil altijd gelijk is. De bevers maken hierin burchten, maar graven ook graag holen in de zanderige hoge oevers van het Roggebotzand.

De bever wil namelijk altijd de ingang van de burcht onderwater houden. Bij een veranderlijk waterpeil van een beek bouwt hij hiervoor een dam. Dat is hier niet nodig, dus veel beverdammen zie je niet! Grappig genoeg zijn de diepe boerensloten hier ook al geschikt genoeg voor de dieren, waardoor je midden in de polder een bever zou kunnen tegenkomen.