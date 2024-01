Bestrijden van handel in honden- en kattenvlees blijft nodig

De handel gebruikt wrede methoden zoals verdrinken, ophangen, en levend verbranden van dieren. In veel gevallen zijn deze honden en katten huisdieren die van hun eigenaren zijn gestolen door de handelaren. Ook zwerfdieren zijn vaak het slachtoffer. Dit veroorzaakt niet alleen dierenleed, maar ook gezondheidsrisico's zoals hondsdolheid en cholera omdat er geen controle is op herkomst van dieren en er weinig aandacht is voor hygiëne.

Een relatief klein deel van de bevolking in Zuidoost-Azië eet vlees van honden en katten en de weerstand groeit onder andere in Vietnam. Als dierenwelzijnsorganisatie werken we actief samen met lokale partners aan het verbeteren van het leven van deze dieren in Cambodja, Vietnam en Indonesië, met het doel de handel tegen 2030 te beëindigen. Er worden dus al wel grote stappen gemaakt.