Beste natuurfoto’s, zwarte spechten en alle overige onderwerpen

We hebben in Nederland vier soorten watersalamanders: de vinpootsalamander, de kamsalamander, de alpenwatersalamander en de kleine watersalamander. En op maar een paar plekken in Nederland kun je die alle vier tegenkomen. Een van die plekken is het Liesbos, bij Breda. Hier is een poeltje waar de salamanders hun DNA wordt onderzocht. Onderzoekers van het Wielstra lab in Leiden willen er zo achter komen of de salamanders inheems zijn, of toch een exoot. Manon de Visser gaat erheen met een groep studenten, om DNA af te nemen.