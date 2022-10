Vliegenzwam, bessentijd, fietsen voor de natuur en alle overige onderwerpen

Luister hier over de overige reportages en interviews uit de uitzending van 16 oktober 2022.

Waar komt de vliegenzwam het meest voor? Dat is ook één van de vragen waar paddenstoelendeskundigen een antwoord op hopen te vinden. Het is al bekend dat je vliegenzwammen niet alleen bij berken vindt, maar dat ze ook een ondergrondse samenwerking aangaan met andere bomen, zoals beuk, eik, spar en den. Iedereen die een vliegenzwam meldt op Waarneming.nl wordt dan ook gevraagd om te kijken bij welke boom de vliegenzwam staat. Volgens Herman Sieben van de Nederlandse Mycologische Vereniging is er geen andere paddenstoel met zo’n mystieke zweem om zich heen.