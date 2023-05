Beschermde vleermuis frustreert ambitieuze isolatieplannen kabinet

Het kabinet wil dat in 2030 ruim twee miljoen extra huizen zijn geïsoleerd, maar gaat die deadline zeker niet halen. Dat zegt de brancheorganisatie van isolatiebedrijven VENIN tegen Nieuwsuur. Probleem is dat in spouwmuren, die makkelijk geïsoleerd kunnen worden, vaak vleermuizen wonen. Vleermuizen vallen onder de Wet natuurbescherming. Het is verboden de dieren te doden of te storen in hun leefomgeving.