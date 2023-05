Beruchte fokker Kwispel Enzo heeft weer puppy’s

In november 2022 ontmaskerde House of Animals horrorfokker Kwispel Enzo in Eersel, met ruim 500 honden in verschillende stadia van verwaarlozing, waaronder ernstig zieke dieren. Er vond voortdurend onthouding van zorg plaats, zo bleek uit undercoverbeelden en verklaringen van oud-medewerkers. Toezichthouder NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit) was al jaren op de hoogte van deze misstanden.

Bij de inmiddels beruchte fokker in Eersel zijn toch weer puppy’s aangetroffen, terwijl dat door de gemeente verboden is. House of Animals heeft daarom opnieuw een handhavingsverzoek ingediend bij de NVWA . Afgelopen week werden er tijdens een controle 173 honden aangetroffen. Op 2 februari waren dat er nog 159. De fokker heeft door de gemeente voor de zevende keer een dwangsom opgelegd gekregen van 2500 euro, met een maximum van 25.000 euro.

Horrorfokker Kwispel Enzo in Eersel © House of Animals

Toch nieuwe pups

Kwispel Enzo is volgens het bestemmingsplan illegaal gevestigd. De rechter bepaalde om die reden dat de fokker weg moet en er werden dwangsommen opgelegd door de gemeente. Op handhavingsverzoeken van House of Animals volgden invallen door politie en NVWA. Er werden diverse keren honden weggehaald omdat ze dringend zorg nodig hadden, maar er bleven ook honden achter. En nu zijn er alweer nieuwe pups.

Karen Soeters van House of Animals: “Het is duidelijk dat deze fokker niet voornemens is te stoppen, zoals de rechter heeft geëist. Kwispel Enzo trekt zich nergens iets van aan, met als triest nieuw bewijs dat er toch weer puppy’s zijn geboren. Wij maken ons ernstige ernstige zorgen over de puppy’s en de achtergebleven teefjes, die hierna mogelijk weer opnieuw gedekt gaan worden. NVWA doe iets!”

Inbeslagname honden bij horrorfokker Kwispel Enzo in Eersel (24 01 2023) © House of Animals

Oproep om in beslag te nemen

Kwispel Enzo wordt wekelijk door gemeente en NVWA gecontroleerd, maar ondanks deze controles is er toch weer een teefje bevallen. House of Animals heeft de NVWA gevraagd om op spoedeisende bestuursdwang over te gaan, door alle op het bedrijf aanwezige honden in beslag te nemen en te beschermen tegen onnodig lijden als gevolg van een ontoereikende verzorging en huisvesting.

Karen Soeters: “Daarbij hoop ik dat er vandaag na de stemming in de Tweede Kamer over de wetswijziging straffen bij dierenmishandeling eindelijk een levenslang houdverbod opgelegd kan worden aan types die op dergelijke wijze dierenwelzijn minachten. Want alleen dan stopt dit intense dierenleed pas echt.”