Belgische dierenrechten: koets zonder paarden en markt zonder dieren

De elektrische koets in Brussel was "een zakelijke beslissing, niet zozeer een ethische" want paarden zijn duur, zegt de uitbater in de Vlaamse krant De Standaard. Hijzelf vindt dat zijn paarden het goed hadden, maar de toeristen reageerden in toenemende mate negatief. Daarom is hij deze zomer begonnen met twee elektrische koetsen in rustieke stijl, met glimmende houten velgen en met een koetsier om het elektrische voertuig door het verkeer te loodsen. De toeristen zijn enthousiast en de uitbater wordt uit de rest van de wereld om informatie gevraagd. Binnenkort komt hij met een derde koets, kondigt hij aan.