Beleef de Lente: Kustbroedvogels te volgen op eiland Bliek

De camera’s van Beleef de Lente, een initiatief van Vogelbescherming Nederland, staan weer aan op het vis- en vogeleiland Bliek . Onder andere de grote stern en de kleine plevier scharrelt rond op het eiland, dat een heus paradijs is voor de kustbroeders.

Midden in het Haringvliet ligt het eiland Bliek, een eiland van ongeveer drie hectare groot. Eind 2018 is het eiland aangelegd met geld van het Droomfondsproject Haringvliet om kustbroedvogels een plekje te bieden om te broeden.

De naam heeft het eiland niet voor niks. Bliek is een andere naam voor jonge haring en hier zat het Haringvliet vroeger vol mee. Bliek is meer dan een eiland boven water. De ondieptes rondom het eiland zijn paaiplaatsen en dienen als kraamkamer voor vissen die tussen het zoet en zout in het Haringvliet leven.