Beleef de Lente blijft boeien! Aantal bezoekers groeit

Beleef de Lente van Vogelbescherming, sinds 2007 een begrip in Nederland, heeft haar achttiende editie afgesloten. Van koolmees tot steenuil: over de hele wereld werd sinds eind februari meegeleefd met de spectaculaire en verborgen gebeurtenissen van broedvogels in hun nest, die met webcams live zijn gevolgd. Dit jaar zaten meer dan 1,5 miljoen mensen aan het scherm gekluisterd om de veertien vogelsoorten van Beleef de Lente te beleven via vogelbescherming.nl/beleefdelente . Deze achttiende editie kende twee gezichten: aan de ene kant werd het gekenmerkt door relatief koel en vooral nat weer, wat de nodige jongen de kop kostte. Anderzijds kregen de kijkers ook vijf maanden lang volop unieke beelden van opgroeiende jongen voorgeschoteld.

Beleef de Lente is een laagdrempelige en veelzijdige manier om het dagelijks leven van broedende vogels in Nederland mee te maken. Live, via clips en via blogs, allemaal gemaakt door ruim 80 vrijwilligers die bijna een half jaar in touw zijn. Dat het ook na 18 jaar nog aanspreekt, blijkt wel uit het feit dat in 2024 dik 1,5 miljoen unieke bezoekers uit binnen- en buitenland de site bezochten. Ruim 400.000 meer dan vorig jaar. Het moge duidelijk zijn: Beleef de Lente blijft boeien.

Roofvogels stelen de show

Grote publieksfavorieten bij Beleef de Lente zijn jaar in jaar uit de roofvogels. Vooral de uilen doen het goed, zeker in jaren waarbij zich een speciale soort of bijzondere locatie aandient. Dit was zo’n jaar, want het werd gemarkeerd door de terugkeer van de oehoe. Kijkers kregen fantastische beelden voorgeschoteld van een oehoepaar in een bos bij Hengelo, dat vier jongen grootbracht. De bosuil, altijd de vroegste eierlegger bij Beleef de Lente, bracht drie jongen groot. De torenvalken gingen daar ruim overheen, met liefst zes uitgevlogen jongen. Ook de kerkuil (drie) en steenuil (twee) zagen hun kroost uitvliegen, maar voordat het zover was, ging toch nog verschillende jongen dood. Zeker bij de kerkuil had dat te maken met de vele regen die dit voorjaar viel. Op cruciale momenten in de ontwikkeling van de jongen konden de ouders hierdoor te weinig prooien aanbrengen om alle zeven jongen in leven te houden.

Regen-en-kou-drama

Nog dramatischer ging het eraan toe bij de ooievaar. Mevrouw ooievaar legde vlotjes vier eieren, waarvan er drie uitkwamen. Het leek allemaal goed te gaan, totdat het weer omsloeg en de natste mei ooit zich aandiende. De ooievaarsjongen waren kansloos: door kou en regen legden ze alle drie het loodje. Ook in de Utrechtse polder Eemland viel veel water. Tot op de dag van vandaag ondervinden de boeren in dat gebied daar last van. Maar de boerenlandvogels in dat gebied floreerden voor de mobiele camera van Beleef de Lente. Achtereenvolgens zagen de kijkers hier jongen uit het ei komen van de kievit, de grutto, de scholekster en de kleine plevier. Geweldig in een tijd waarin juist vogels van het boerenland het ongekend moeilijk hebben. Zo waren er nog veel meer successen en teleurstellingen te beleven, zoals de soap ‘Visarend vs Grote Canadese gans’, twee succesvolle koolmeesnestjes, de twee kolderieke reuzenjongen bij de zeearend en de twee slechtvalknesten waarin geen jongen uitkwamen. En dan was daar ook het debuut van de huismus bij Beleef de Lente, in het Jaar van de Huismus.

Van nestkast tot huiskamer

Beleef de Lente lijkt een goede graadmeter van de populariteit van vogels kijken en beleven. Met de bijzondere beelden brengt Vogelbescherming het leven van de vogels in het broedseizoen dichterbij - tot in de huiskamer. Omdat al zoveel jaren het broedseizoen van verschillende soorten 24/7 wordt gefilmd, levert het een unieke compilatie op. Daarbij geldt dat wat voor de camera’s van Beleef de Lente te zien is, in elk ander nest ook gebeuren zonder dat we daar weet van hebben. Via de camera’s is goed te zien hoe bijzonder vogels zijn en waarom bescherming noodzakelijk is, aldus Vogelbescherming Nederland, dé vereniging voor iedereen die van vogels houdt en ze wil beschermen.