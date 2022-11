Beleef de lente #8_28_04_2016 Fragment TV • 28-04-2016 • leestijd 1 minuten • bewaren

Een brutale eekhoorn komt kijken bij de koolmees, het kerkuilenmannetje brengt zijn eerste prooi en de kuikens bij de slechtvalk komen uit het ei.

Koolmees

De koolmees in Brabant broedt in alle rust voor de camera’s van Beleef de lente. Af en toe verlaat ze haar nest om de vleugels te strekken. Gelukkig is ze op tijd terug in de kast. Een brutale nieuwsgierige eekhoorn komt akelig dichtbij.

Kerkuil

Man kerkuilen brengt de eerste muis in de kast, hiermee zegt hij dat hij voor zijn vrouw en echt niemand anders kiest. Maar zal ze de prooi van dit onwennige mannetje aannemen?