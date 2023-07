Beleef de Lente: 1,1 miljoen kijkers zagen 34 kuikens uitvliegen

Uilen stelen de show

Tot op de dag van vandaag zijn de kerkuilen te volgen die er het hele seizoen een ware show van maken. Maar liefst zes jongen sierden de nestkast, en nog steeds de hooiberg. Met hun hartvormige gezichtjes en guitige gespeel in het hooi veroverden ze veel kijkersharten. Al dat jonge grut moest alleen wel op tijd te eten krijgen en dat was een pittige klus voor pa en ma. Meer dan 1500 muizen werden er opgediend. Die muizen bereikten niet zonder slag of stoot de snavels van de kerkuilen; de vier puberende bosuilen die in de buurt woonden belaagden meerdere keren de hooiberg om een muisje mee te pikken.

Geen kuikens wel kijkers

Dat een nest niet altijd succesvol hoeft te zijn om de aandacht te trekken, bewees de visarend. Bij het inmiddels vertrouwde nest in de Biesbosch ontrolde zich een heuse soap. Man visarend wachtte tevergeefs op zijn vrouw terwijl hij wel 150 keer de aanval inzette op Canadese ganzen die zijn nest wilden inpikken. Tegen alle verwachtingen in trok de imposante visarend aan het kortste end en confisqueerden de ganzen het nest. Maar boontje komt om zijn loontje zo bleek ook hier, want de ganzen kregen visite van een boommarter die beide eieren oppeuzelde. Dus gloorde er hoop. Zou de visarendvrouw zich toch nog melden? Helaas: het nest bleef leeg.

En hoe gewoon het ook lijkt dat eieren uitkomen, dit seizoen liet ons weer eens zien dat niets minder waar is. De vijf wit-met-rode-vlekken-eitjes van de koolmees werden koud toen het vrouwtje nooit meer terugkwam op het nest. Voor de twee verschillende paren slechtvalk was het verhaal niet beter: de eieren van het paar op het Rijksmuseum werden door moeder zelf opgepeuzeld, in De Mortel kwam het paar helemaal niet tot broeden. Hoewel de twee elkaar schaamteloos beminden, leverde het geen eieren op. De oorzaak blijft onduidelijk.

Legenestsyndroom

Nu het einde in zicht komt, wordt het legenest(kast)syndroom ervaren. Vanaf het eerste ei tot en met het uitvliegen van de jonge vogels konden we alles volgen. Vreugde om het verwende bosuilkuiken dat zich prima lijkt te redden in de grote wereld. Aanmoedigingen van duizenden kijkers aan de slungelige ooievaarsjongen bij hun eerste pogingen tot opstijgen. Teleurstelling toen het boerenzwaluwnest gekraakt werd door een winterkoning. Gelukkig maakte die teleurstelling gauw plaats voor bewondering toen de winterkoning zich ontpopte tot een echte bouwvakker. En zoals het hoort bij het leven was er ook verdriet. Bijvoorbeeld toen een buizerd maar liefst twee scholeksterkuikens verorberde, het derde eenzaam achterlatend.

1.1 miljoen unieke bezoekers

Het wel en wee van de veertien vogelsoorten werd door veel mensen intensief gevolgd. Hun avonturen gevangen in talloze clips en levendige blogs trokken opnieuw meer dan 1.1 miljoen unieke bezoekers. Al deze mensen zagen hoe 34 jonge vogels de wijde wereld introkken. Er staan nog een paar camera’s aan, de laatste glimp van kerk- en steenuil kun je tot en met 31 juli opvangen. Net als het leven van de vogels op het boerenland en bij de vijver.

Op 31 juli gaan alle camera’s offline, maar alle clips en blogs blijven online te bekijken via beleefdelente.nl

Bron: Vogelbescherming Nederland