Belang van schoon water in de Rottige Meente 

Het Beekdal van de Lende, of Linde op z'n Fries, ontstond al in de ijstijd toen gletsjers smolten en water een dal insleet van zeker twee kilometer breed. In het uitgesleten beekdal groeide na de ijstijd langzaam veen.

In het bijzondere natuurgebied de Rottige Meente komen zeldzame soorten voor. Het is een van de enige plekken waar de grote vuurvlinder leeft en het plat blaasjeskruid te vinden is. Maar door meststoffen, droogte en de Friese waterhuishouding is het best lastig om dit gebied helemaal gezond te houden. Heel belangrijk blijkt het water uit de Lende.

Dat werd uiteindelijk grotendeels weggehaald tijdens de vervening in de 19e eeuw. In het landschap bleven petgaten, legakkers en plassen over. Delen werden ontwaterd, zodat boeren van de grond gebruik konden maken. De beek de Lende werd rond 1920 gekanaliseerd om het water snel af te voeren.

Rond 1950 kocht Staatsbosbeheer hier het eerste veengebied aan om het te beschermen. De otter en de grote vuurvlinder bleken er nog voor te komen, twee soorten die bijna dreigden te verdwijnen.

Water uit de Lende is het best

De bedoeling is dat in de Rottige Meente weer trilveen ontstaat. Trilveen groeit alleen onder heel specifieke omstandigheden, waarbij vooral het juiste water belangrijk is.

In de Rottige Meente hebben ze de keuze om water binnen te laten uit verschillende richtingen, waaronder het water uit de Lende. Dit water blijkt het beste te zijn. Ten eerste is het water redelijk schoon, doordat er steeds meer regels zijn gekomen voor de landbouw.

Schorpioenmos

Verder moet het waterpeil eigenlijk in de winter hoog zijn en gedurende de zomer steeds lager worden. In de Friese Boezem is het water bijna altijd hetzelfde. Staatsbosbeheer probeert daarom zo veel mogelijk zelf het waterpeil te regelen. Daarbij komt dat ze in de zomer IJsselmeerwater de Friese Boezem inpompen om het waterpeil op die hoogte te houden. Dat water is niet het juiste water.

Want dat is het laatste belangrijke punt: het water moet de juiste stoffen bevatten. In de Lende komt kwelwater terecht uit het Drents Plateau. Door dit specifieke water komen er bijzondere soorten voor, zoals het schorpioenmos de motor achter vervening.

