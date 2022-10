Belaagd door eendagsvliegen in de Blauwe Kamer | Achter de Schermen

In de Blauwe Kamer begint de dag goed wanneer de zenders van filmer Erik storen. We splitsen ons zoals gewoonlijk op in twee ploegen en lopen elkaar tegen het lijf in het veld. ’s Nachts wordt filmer Michelle belaagd door eendagsvliegen en wanneer we een kilometer met onze apparatuur moeten slepen lijkt een pakezel geen verkeerd idee.