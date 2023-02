Bekroning bedreigde boom Amelisweerd

De verkiezing van boom van het jaar wordt georganiseerd door SBNL Natuurfonds. Boomliefhebber Ton Cornelisse deed er alles aan om de boom te laten winnen. Samen met een groep studenten verenigd in “Amelisweerd niet Geasfalteerd”, voerde hij zes weken lang in het gebied een lobby. En dat wierp zn vruchten af. De Markiezeneik won met een flinke voorsprong op de andere genomineerden bomen. Op de tweede plaats, met 1.374 stemmen, eindigde de Koortsboom in Overasselt. En op de derde plaats, met 971 stemmen, belandde de monumentale Kaukasische vleugelnoot in Hoofddorp.

De Markiezeneik doet ook mee in de strijd om de titel Tree of the Year. De verkiezing van De Boom van het Jaar en haar Europese equivalent Tree of the Year draaien niet om de dikste, oudste of mooiste boom, maar om bomen met een opvallende geschiedenis, legende of functie binnen hun gemeenschap. Doel van de verkiezing is het verhogen van het bewustzijn voor bomen in het algemeen en hun relevantie in de omgeving waarin zij staan. Met het verhaal van de Markiezeneik hoopt Ton Cornelisse en met hem vele anderen dat de boom ook Three of the Year wordt. Voor een ieder die ook op deze boom wil stemmen hier de link.