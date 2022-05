Bekende tunnelgraver: de regenworm

Wat krioelt daar allemaal? In deze video zie je een bekend bodemdier rondkruipen: de regenworm. Regenwormen brengen het grootste deel van hun tijd door onder de grond, en doen daar belangrijk werk. Graven, ploegen en compost verwerken: de regenworm houdt de grond gezond.

In Nederland kennen we meer dan twintig soorten regenwormen. De gewone regenworm komt het meest voor. In één hectare grond kunnen wel een miljoen regenwormen wonen! Samen graven ze elke dag vijf kilometer aan tunnels.