Behendige eekhoorn kraakt walnoot

Hoewel de naam eekhoorn doet vermoeden dat ze veel eikels eten, is dat niet hun favoriete voedsel. De spijsvertering van de diertjes houdt meer van zaden en noten die een lager gehalte aan looizuren hebben. Eikels van de de Amerikaanse eik en de moeraseik eten eekhoorns enkel wanneer er niets anders te vinden is. De vruchten van de zomer- en wintereik bevatten minder looizuren. Van deze eikensoorten zal de eekhoorn aan het einde van het seizoen wel af en toe eikels van eten. Toch is het dieet van eekhoorns niet volledig plantaardig. Af en toe eten ze insecten, eieren of zelfs een jonge vogel.