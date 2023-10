Zeldzame wasplaten kleuren begraafplaats Drenthe

Op de begraafplaats, die zo'n tweehonderd jaar oud is, wordt al jaren schraal beheer toegepast. Dat wil zeggen: het gras wordt een keer per jaar gemaaid en afgevoerd, en ook in de herfst wordt al het gevallen blad weggehaald. Dit zorgt ervoor dat er weinig voedingsstoffen in de bodem zitten. 'In het voorjaar staat het hier vol met bijzondere planten, maar de beste tijd om hier rond te lopen is toch wel de herfst, want dan is het hier een waar paddenstoelenparadijs.' zegt Verburg. Hij heeft tussen de grafzerken allerlei stokjes neergezet, zodat hij de verslaggevers van Vroege Vogels in korte tijd zoveel mogelijk zwammen kan laten zien.