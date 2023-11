Begijn Le Bleu: Kom mee naar buiten

8 november. Ik passeer hetzelfde terras. De afvoeren kunnen het vele water van de neerslag niet meer slikken en heeft de plaats omgetoverd in plas en dras. Was oktober al een van de natste maanden, dan is november goed op weg om dat record te verbreken.

Ons natuurbeeld veranderde op korte tijd zo snel dat we niet meer inzien dat betonnen klinkers en asfalt nauwelijks water doorlaten, maar ook dat ze in de zomer snel opwarmen zodat je er een eitje op kunt bakken.

Op het doodse terras kunnen boompjes voor verkoeling zorgen, maar ook heel wat water opvangen. Het neemt de oorzaak van de extreme weersomstandigheden niet weg, maar de natuur kan wel kleine oplossingen bieden. Heel wat mensen hebben die kennis niet meer op zak. Zeker niet wanneer het er allemaal netjes bij moet liggen en vallende bladeren eerder een last dan een lust zijn. We zijn de laatste decennia afgesneden van onze natuur.

Het doet me denken aan een affiche van 11.11.11., een NGO in Vlaanderen die voor wereldsolidariteit pleit. Daarop staat een toerist die gezellig in een roeibootje zit. Het bootje ligt echter niet op het water maar op een uitgedroogde rivierbedding. In koeien van letters staat er onder geschreven: ‘Wij zien het probleem niet’. En dat is vaak het probleem. Ik wil terug oplossingen zien door te leren van de natuur.