Begijn le Bleu: Haast u langzaam

"Onlangs begeleidde ik een groep in de Kalmthoutse Heide en ik had er een bonte vliegenvanger in de gaten," begint onze columnist Begijn le Bleu deze zondag. "Ik hoorde het mannetje triepe-triepe-triep zingen en mijn vogelhart maakte dezelfde sprongetjes mee. “Luister! Zei ik tegen de groep: deze vogel MOET je gezien hebben. Neem jullie verrekijker en geniet! Ik moet daar zeker een minuutje of twee hebben gestaan tot ik in de gaten kreeg dat de mensen rondom mij niet naar de vliegenvanger keken maar oog hadden voor iets anders dat een eindje verderop zat te huppen. Ik keek maar ik zag niks, behalve een merel. ‘Waar kijken jullie naar?’ vroeg ik de bende. ‘Daar’ zei een mevrouw zachtjes, een merel. ‘Een merel,’ dacht ik. ‘Een merel zie je overal. Was een merel een reden om vroeg op te staan en naar de Kalmthoutse heide af te zakken?"