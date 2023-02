Bedrijven weren plofkip uit kantine Nieuws • 01-11-2012 • leestijd 2 minuten • bewaren

Op vraag van Wakker Dier hebben elf bedrijven besloten om polfkip ui hun kantine te weren. Ondermeer Toyota, Unilever, ABN AMRO, Struik en Siemens willen de plofkip in de kantine gaan vervangen door kip met minimaal 1 Beter Leven ster.



Grote bedrijven

Siemens, Diemermere (Randstad) en Unilever gaven direct gehoor aan de oproep. Zij serveren hun werknemers inmiddels geen plofkip meer als vers vlees en zijn ook bezig met omschakeling van de laatste producten, zoals soepen en salades. ABN AMRO en Struik zullen per 1 januari 2013 geheel plofkipvrij zijn. KPMG, Akzo Nobel en Toyota haalden al na een eerdere brief van Wakker Dier de plofkip uit de vitrine.Wakker Dier verwacht dat veel bedrijven zullen volgen: "Welk bedrijf wil zijn werknemers nog de omstreden plofkip met voetzweren en borstblaren voorschotelen?"

Bedrijfscatering

Ook in cateringland worden diervriendelijke stappen gemaakt: Prorest zal in 2013 voor alle verse kip zijn omgeschakeld naar 1-sterkip. Cateraar Sodexo belooft in 2015 voor 80% van haar producten om te zijn naar kip met een ster, en pas in 2018 volledig. Deze laatste stap vindt Wakker Dier veel te laat.

Plofkip

Van alle soorten vee die voor vlees worden gehouden, scoort de gangbare vleeskip, de plofkip, het slechtst op dierenwelzijn. De European Food Safety Authority dringt aan op het houden van kippen met een lagere groeisnelheid. In zes weken tijd groeien plofkippen van 50 gram uit naar een gewicht van 2,2 kilo. Door deze zeer snelle groei lijden de dieren aan pijnlijke aandoeningen en ziektes.