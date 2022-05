Bedrijven sturen vergroeningsplannen naar Milieudefensie

Luchtvaartmaatschappij KLM laat ook weten de noodzaak van het terugdringen van de CO2-uitstoot in te zien. Het bedrijf wil dat bijvoorbeeld via de aankoop van nieuwere, zuiniger vliegtuigen en het gebruik van duurzame vliegtuigbrandstof bewerkstelligen. "In ons klimaatactieplan hebben we de weg uitgestippeld waarmee wij binnen de grenzen van de aarde kunnen opereren", aldus het bedrijf.

KLM laat nu doelen narekenen door de organisatie Science Based Targets initiative (SBTi). Die helpt bedrijven bij het maken van plannen om te voldoen aan het klimaatakkoord van Parijs, waarbij SBTi zich laat leiden door de laatste wetenschappelijke kennis over klimaatverandering. Een van die doelen is een reductie van de CO2-uitstoot in 2030 met 12 procent ten opzichte van 2019.

Weerstand

In datzelfde jaar wil KLM ook de CO2-intensiteit per passagier per gevlogen kilometer met 30 procent verlagen. Dergelijke relatieve doelen leidden eerder al tot weerstand bij Shell, die daarop ook werd aangesproken. Je kunt namelijk de intensiteit per gevlogen kilometer wel verlagen, maar tegelijkertijd de dienstverlening uitbreiden met veel meer vluchten. De uitstoot van KLM zou dan in totaal alsnog omhoog kunnen gaan. Bovendien wil Milieudefensie dat bedrijven in 2030 zeker 45 procent minder CO2 uitstoten.

Milieudefensie reageert nog niet op de ontvangen plannen. Dat wil de organisatie pas doen na de deadline.

Bron: ANP