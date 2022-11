"Bedrijven roepen te snel dat ze klimaatneutraal zijn"

© andreas160578 via Pixabay

Bedrijven verleiden de consument graag met ‘groen gas’ en ‘CO2-neutrale bananen’, maar kunnen hun beloftes lang niet altijd nakomen. Dat zeggen toezichthouders tegen Trouw . Het is een problematische ontwikkeling dat marketeers te voortvarend zijn in een bedrijf klimaatneutraal noemen, het zogenaamde 'greenwashing'.

Ondernemers die zeggen klimaatneutraal te zijn, maken een rekensom en investeren bijvoorbeeld in een maatschappelijk ‘compensatie’-project dat CO2 reduceert. Vervolgens trekken ze die besparing af van de werkelijke CO2-uitstoot en komen op nul uit. "Zo lijkt het alsof ze klimaatneutraal produceren, terwijl ze de bedrijfsvoering nauwelijks verduurzamen", vertelt Marc Herberigs van Stichting Stimular. "Dit is rekenkundig juist en vanuit de duurzaamheidsafdeling van het bedrijf ongetwijfeld goed bedoeld, maar is ongeloofwaardig voor de klant."