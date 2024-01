Bedrijven leggen verbod op wegwerpbekers massaal naast zich neer

Volgens directeur Alex Elsinga van Cup Concept uit Leeuwarden is de nieuwe wet niet na te leven. "Wie gaat dit controleren? Als iedereen op 1 januari overstapt, ontstaat er een probleem, want zoveel herbruikbare bekers zijn er niet eens."

Toch zagen de drie bedrijven de vraag naar herbruikbare bekers het afgelopen jaar sterk toenemen. De omzet van CupStack nam toe met 40 procent. "Dat is minder dan we hadden verwacht, maar we mogen niet klagen," zegt Hamers. Met de bestellingen die CupStack nu al binnen heeft voor volgend jaar gaat hij uit van een omzetstijging van 300 procent in 2024.