Bedreigde zeeschildpad die bij Zoutelande aanspoelde overleden

De Kemps zeeschildpad die dinsdag is doodgegaan, spoelde eerder deze maand aan bij Zoutelande in Zeeland. Om die reden werd het dier Bløf genoemd, naar de Zeeuwse band die een lied wijdde aan dat dorp. Volgens de woordvoerder van Blijdorp ging het aanvankelijk goed met de schildpad, maar kreeg het dier op een gegeven moment een terugslag.

Met de overige vijf aangespoelde zeeschildpadden gaat het volgens de woordvoerder goed. In de Rotterdamse dierentuin verblijven ze in een zogeheten mariene quarantaine, waar het water langzaam wordt opgewarmd tot 25 graden. Dat is nodig, omdat de aangespoelde dieren onderkoeld waren. Dat gebeurt bij een watertemperatuur lager dan 14 graden, legt de Blijdorp-woordvoerder uit. "Op een gegeven moment raken ze dan in een comateuze toestand, gaan ze dobberen en spoelen ze dus uiteindelijk aan. Nu worden ze langzaam opgewarmd, maar het kan nog wel een paar weken duren voordat je kunt zien of de beestjes helemaal intact zijn."