BBB in Gelderland wil afschieten wolf mogelijk maken

De BoerBurgerBeweging (BBB) in Gelderland wil dat de provincie het mogelijk maakt wolven te kunnen afschieten, nu de beschermde status van het dier wordt verlaagd. Daardoor zouden "mens en dier" beter beschermd zijn tegen wolvenaanvallen, stelt de grootste coalitiepartij in de Gelderse Provinciale Staten. De BBB heeft een spoeddebat hierover aangevraagd voor de eerstvolgende Statenvergadering op 5 februari. Afschot van de beschermde wolf is op dit moment juridisch niet toegestaan.

"De wolf beheerst het leven van onze inwoners in Gelderland en maakt dat ze zich onveilig voelen in hun directe woonomgeving", stelt de Gelderse BBB. Volgens de partij, gekend tegenstander van de wolf in Nederland, komen er dagelijks meldingen binnen van "massale slachtpartijen" door het roofdier onder vee- en hobbydieren en hebben ook recreatieondernemers in het buitengebied last van het dier. Maatregelen zoals wolfwerende hekken leveren volgens de grootste fractie in de Gelderse Staten te weinig op. "De maat is vol", stelt de BBB. "De wolf moet nu beheerd worden."