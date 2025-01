B&B Vol Liefde-kandidaat Dick vestigt wereldrecord in Surinaamse jungle

“Mentaal en fysiek was het afzien”, vertelt Dick. “We konden niet veel eten meenemen en op sommige plekken was weinig vis. Dus leefden we sommige dagen van 1000 kcal, terwijl we er waarschijnlijk meer dan 5000 verbrandden.” Na 37 dagen bereikten ze uiteindelijk de monding van de Coppename.

Natuurgids en B&B Vol Liefde-kandidaat Dick Lock legde de volledige lengte van de Coppename-rivier in Suriname af. Dick: “Mijn drie reisgenoten en ik zijn de eerste mensen die per kayak de rivier van monding tot bron hebben afgereisd.” In een speciale uitzending over Vroege Vogels-luisteraars in het buitenland vertelt hij over zijn avontuur.

Jaguar in Suriname © Dick Lock

Jaguar en enorme reuzenotters

“De luisteraars van Vroege Vogels willen natuurlijk weten wat we qua wildlife hebben gezien. Dat varieert van een schitterende jaguar die we een tijdje langs de oever van de rivier konden bekijken tot honderden capibara’s die zich soms van de hoge oeverwallen de rivier in lieten vallen.” Ook bijzonder was hun ontmoeting met reuzenotters, met een lengte van bijna twee meter de grootste otter ter wereld. “Toen we op een oeverwal een plek gevonden hadden om te slapen kwam er een stel reuzenotters krijsend op ons af. Toen we jonge otters op de oeverwal hoorden begrepen we waarom. We zaten op hun nest! Daarna zijn we snel op zoek gegaan naar een andere slaapplek.”

Aanval van witlip-pekari’s

“Een ander spannend moment was toen we op een andere oeverbank een groep van honderden witlip-pekari’s tegenkwamen. Over deze varkensachtigen gaan de wildste verhalen rond. Ze zouden erg gevaarlijk zijn, mensen aanvallen en zelfs opeten. Alhoewel ik zoiets nooit heb meegemaakt, kneep ik hem wel toen ze op ons afkwamen.”

“Het leek op een aanval, maar iets klopte niet. Net voordat ze bij ons waren liepen ze weer terug. Achteraf begreep ik wat er was gebeurd. Pekari’s zien niet goed, maar kunnen wel uitstekend ruiken. Waarschijnlijk hebben ze ons geroken en probeerden ze toen te vluchten. De oeverwal had veel steile randen en vermoedelijk stonden wij op één van de weinige plekken waar ze weg konden. Toen ze dichtbij ons waren hadden ze waarschijnlijk pas door waar we precies waren en durfden ze ons niet ten passeren.”