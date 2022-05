Baltsende kleine bonte spechten | Zelf Geschoten

De liefde hangt in de lucht… Deze kleine bonte spechten hebben alleen nog maar oog voor elkaar. Het mannetje doet enorm zijn best om het vrouwtje te imponeren. De spechten zijn aan het baltsen: gedrag waarmee ze elkaar overhalen tot de paring. Het mannetje vliegt tijdens de balts van boom tot boom en laat zich soms plots uit de boom vallen, waarbij hij de patronen op zijn vleugels aan het vrouwtje toont. Deze video is gemaakt door Agna Prins.

Zet vooral even het geluid aan bij deze video want aan het eind van het filmpje is er ook nog een middelste bonte specht te horen. Twee bijzonder spechten in één opname dus!