Badderende mussen | Zelf Geschoten

Een verfrissende duik is een goed begin van de dag! Een groepje mussen gebruikt deze schotel met water om lekker in te badderen. Rinnie Ladenius uit Franeker ziet dit tafereeltje dagelijks en filmde het voor ons.

Op z’n tijd moet iedereen een keer in bad. Dus vogels ook! Vogels wassen zichzelf met water maar ook met stof of zand. Een goede poetsbeurt is belangrijk om veren te isoleren en daarmee droog te houden.