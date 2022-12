Badderende merel | Zelf Geschoten

De merel is de meest algemeen voorkomende vogel van ons land, maar de afgelopen jaren gaat het niet goed met de vogel. De populatie had het zwaar te verduren door de uitbraak van het usutu-virus in 2016. Toen verloor zeker twee derde van de populatie het leven. Gelukkig werd de merel tijdens de Tuinvogeltelling in 2022 weer meer gezien maar dat neemt niet weg dat sinds 2016 het aantal exemplaren bijna 30 procent is afgenomen. Om uit te zoeken wat er aan de hand is was heel 2022 het ‘Jaar van de Merel’. Uit de eerste resultaten blijkt dat de klimop veel belangrijker is voor de merel, dan gedacht.