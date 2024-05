Badderende lepelaar legt kuif goed

Deze bijzondere vogel dankt zijn naam aan de bijzondere vorm van zijn snavel. Daarin zitten groeven met zeer gevoelige tastzintuigen waardoor hij ook in troebel water en in de nacht op de tast eten kan zoeken. Hij gaat met open snavel heen en weer in het water. Zodra hij een prooi voelt, klapt hij die dicht. Vervolgens positioneert hij die om het hapje achter in zijn keel te gooien. Hoe de lepelaar eten zoekt, zien we heel mooi in het filmpje van Mijke Braam, winnaar van Zelf Geschoten TV over de Waterwinbossen.