Bacteriebatterij, Duitse lis en alle overige onderwerpen

Bij de boeken die Rolf Roos maakt over Hollandse duinen wordt hij steevast achtervolgd door de Duitse lis. Of het nou in Kennemerland, in de Westduinen of in Voorne is, steeds wordt de Iris germanica gevonden bij bunkers. Is dat toeval of worden ze bewust aangeplant? Rolf Roos roept luisteraars op mee te denken.