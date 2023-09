Aziatische tijgermug duikt op in acht provincies

De Aziatische tijgermug, die ernstige ziektes kan overbrengen op mensen, is deze zomer al in acht provincies gesignaleerd. De mug werd in dertien woonwijken gevonden en daarnaast op andere plaatsen zoals bij bandenbedrijven en in tuincentra. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) meldt tot eind augustus ongeveer 65 vindplaatsen op de website. In sommige plaatsen, zoals Nijverdal in Overijssel, zijn op negen verschillende plekken tijgermuggen gevangen.