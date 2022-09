Aziatische hoornaar nu ook in Zaandam aangetroffen

Nadat er zaterdag een Aziatische hoornaar werd waargenomen in Velserbroek, is er afgelopen donderdag weer een gezien in Zaandam. Dat meldt het platform Stop invasieve exoten. Het is de vierde keer dat deze exoot in Noord-Holland is gesignaleerd.

In 2018 is de hoornaar voor het eerst gezien op een schip in Amsterdam en in 2020 in Den Helder. In Zeeland, Zuid-Holland, Noord-Brabant en Limburg wordt het insect ook al langer waargenomen. In het noorden wordt de hoornaar minder vaak gezien, maar bijvoorbeeld in Meppel stak hij toch ook al de kop op.