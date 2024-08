Australië wil 'grootste zonnepark ter wereld' bouwen

Het project levert op termijn 6 gigawatt elektriciteit. Daarvan is 4 gigawatt bestemd voor binnenlands gebruik, met name voor de industrie in Darwin. De overige 2 gigawatt gaat naar Singapore. De stadstaat is gebaat bij groene stroom omdat Singapore zelf onvoldoende land heeft om duurzame energie op te wekken. Zowel de kabel als het zonnepark zouden meer dan vier keer zo groot worden als alle andere die momenteel internationaal in gebruik zijn.