Australië trekt miljoenen uit voor bescherming Great Barrier Reef

De Great Barrier Reef is 2300 kilometer lang en huisvest meer dan zeshonderd types koraal en 1625 soorten vis. Het gebied heeft dit jaar en de afgelopen jaren te maken gehad met grote koraalverbleking, wat wordt veroorzaakt door een stijging van de watertemperatuur. In 2024 heeft 81 procent van het rif geleden onder de verbleking. Herstel is nog mogelijk.