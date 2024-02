Asbest na brand vervuilt tuinen en straten van Vroomshoop

Inwoners van het gebied ten oosten van het pand aan de Havenstraat in Vroomshoop waar in de nacht van zaterdag op zondag brand woedde, kunnen de komende tijd beter geen voedsel uit hun volkstuintjes eten. Ook buiten spelen is niet verstandig, speeltuintjes worden met lint afgezet. Dat schrijft de gemeente Twenterand in een brief aan de inwoners. In het gebied zijn na de brand asbestdeeltjes neergedaald.