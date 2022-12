Arrestaties na dumping van duizend liter drugsafval

De brandweer heeft het lekkende vat gedicht. De honderden liters van het schadelijke afval zijn in de grond en in een sloot gelopen, de politie spreekt van een "ramp voor het milieu" in het natuurgebied . De gemeente Oosterhout, waar Dorst onder valt, is de eigenaar van de grond en ontfermt zich over de milieuschade, aldus de politie.