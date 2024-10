Arnhemse snelweg A15 mag toch doorgetrokken worden in natuurgebied

Het project ligt al sinds 2017 bij de Raad van State en er zijn al drie tussenuitspraken geweest, met onder meer nieuwe stikstofberekeningen tot gevolg. In maart dit jaar achtte de Raad van State het besluit ook nog niet helemaal in orde. De minister van Infrastructuur en Waterstaat moest met extra informatie komen over het plan om de stikstofruimte van zes boerderijen die gaan stoppen, in te zetten voor het bouwproject (extern salderen).

De Vereniging Natuur en Milieufederatie Gelderland had hier bezwaar tegen gemaakt. Woensdag oordeelde de Raad van State dat die nadere motivering van de minister "toereikend" is. "Uit de nadere onderbouwing blijkt dat de stikstofneerslag op de gebieden is gedaald en in de periode tot 2030 verder blijft dalen", staat in de uitspraak, en dat was een voorwaarde voor dat extern salderen.

Hoewel er dus een eind komt aan de bezwaarprocedure vindt Natuur en Milieu Gelderland dat het hele traject wel impact heeft gehad en resultaat heeft opgeleverd. In de al jaren durende zaak heeft de Raad van State diverse tussenuitspraken gedaan. Daarbij zijn "onze bezwaren deels gegrond verklaard", stelt Natuur en Milieu Gelderland.

Tunnel onder natuurgebied

Telkens is, met andere bezwaarmakers, gewezen op "onjuistheden en onvolkomenheden" in de plannen, die schendingen zouden hebben betekend van nationale en internationale wettelijke verplichtingen. "Bij tussentijdse uitspraken van de Raad van State zijn wij daarbij op diverse punten in het gelijk gesteld." Verder zijn volgens de organisatie de kaders waaraan de overheid zich moet houden, zoals over stikstof, duidelijker geworden.

Het was volgens de milieuorganisatie allemaal niet nodig geweest als in het tracé een tunnel was opgenomen onder het gebied, in plaats van een weg erdoorheen. "Wat blijft, zijn onze zorgen over het uitblijven van effectief stikstofbeleid en versnelling van natuurherstel. Pas dan kunnen we als samenleving echt stappen vooruit maken en dit soort decennialange procedures achter ons laten."