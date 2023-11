Arnhem zet varkens in tegen opmars Amerikaanse eik

Arnhem laat negen varkens los in het bos bij Groot Warnsborn langs de A50. De Bonte Bentheimers gaan de eikels van de Amerikaanse eik in dat bos opeten. Zo zorgen ze er voor dat de exotische eik inheemse soorten niet langer kan overheersen, aldus de gemeente. De varkens blijven in elk geval een jaar in het bos rondscharrelen.

Varkens zijn dol op eikels. Op biologische boerderijen worden vaak speciaal voor de varkens eikels ingezameld. Volgens Arnhem was het in het verleden heel normaal om varkens in eikenbossen te laten rondlopen. "We introduceren die historische werkwijze weer, want het is een prachtige manier om onze bossen duurzaam te beheren", stelt wethouder Marco van der Wel (biodiversiteit).