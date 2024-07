Arnhem vermindert kasten honingbij en maakt ruimte voor wilde bij

Een voorbeeld hiervan is de aanleg van zogeheten ‘bijenlinten’ met bloeiende planten die leefgebieden met elkaar moeten verbinden. Door leefgebieden anders te beheren, in te richten en waar mogelijk uit te breiden, kan de wilde bij straks het hele jaar door voldoende voedsel vinden. Daarnaast gaat het bijvoorbeeld om het verzamelen en opslaan van lokaal zaad. Een aantal projecten draait om voorlichting, die mensen bekender moet maken met het belang van wilde bijen. Daarnaast gaat de gemeente door met het volgen van de stand van wilde bijen en zweefvliegen in 14 onderzoeksvelden.

Voor het bedrijfsmatig imkeren, waarbij tientallen of honderden kasten worden gehouden, is in Arnhem straks geen ruimte meer. De gemeente geeft voorrang aan de hobby-imker. Op zes locaties in de stad waar op dit moment al bijenkasten staan, blijft ruimte voor maximaal 64 kasten. "We hopen in goed overleg met de imkervereniging het aantal bijenkasten in de gemeente terug te kunnen brengen", aldus de wethouder.