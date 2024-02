ARK Rewilding realiseert nieuwe wilde natuur, het Kempen-Broek

Natuurgebied het Kempen-Broek ligt tussen Limburg en Noord-Brabant en loopt door tot in Vlaanderen. Het natte natuurgebied is thuis van bijzondere dieren zoals de boomkikker en de wielewaal. Wat dit gebied zo bijzonder maakt is dat de natuur hier voor zichzelf zorgt, in tegenstelling tot het grootste deel van Nederlandse natuur. Door de bijdrage 2,1 miljoen euro door de Nationale Postcode Loterij kunnen nieuwe mogelijkheden versterkt worden, zoals het verbinden en de natuurlijkheid verder te vergroten.

Bram Houben van ARK Rewilding Nederland zegt, dat door verbinding van de natuurverbindingen dieren zich makkelijker kunnen verplaatsen in in het Kempen-Broek. Voedingstoffen en mineralen worden zo op een natuurlijkere wijze over een groter gebied verspreid. Dit zorgt voor meer diversiteit in de natuur en meer plek voor wilde soorten. Zo wordt gehoopt op meer edelherten en de terugkomst van de zwarte ooievaar. Het natuurlijke landschap moet ook gaan dienen als sterkere klimaatbuffer. ''regenwater wordt in de natuur opgeslagen en bij droogte langzaam weer afgegeven," stelt Houben.