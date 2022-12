Arita Baaijens geeft de Noordzee een stem

In 2023 gaat bioloog en schrijver Arita Baaijens solliciteren voor een nieuwe functie: ‘Spreker voor de Noordzee’. Zij geeft zichzelf een jaar de tijd om zo goed mogelijk voorbereid op het gesprek te komen. "Wie is de zee? Hoe verstaan mens en zee elkaar? Is de zee intelligent?", zijn vragen die bij haar opborrelen.