Argusvlinder, Galapagos, stikstofmeten en alle overige onderwerpen

Geen reuzenschildpadden, zeeleeuwen of Darwinvinken, maar bacteriën en andere piepkleine organismen. Een internationaal team van wetenschappers heeft enkele maanden geleden onderzoek gedaan naar dit onzichtbare leven op de Galapagoseilanden. Met deze kennis willen ze de evolutie van verschillende soorten beter begrijpen. Projectleider van het onderzoeksteam is Jos Raaijmakers, hoofd microbiële ecologie van het Nederlands Instituut voor Ecologie. De nieuwe inzichten uit het onderzoek kunnen belangrijke input leveren voor het behoud van bedreigde plantensoorten. De Galapagoseilanden zijn wereldberoemd sinds het bezoek van Charles Darwin in 1835. Hij baseerde zijn evolutietheorie mede op de ontdekkingen die hij daar deed.

Zeldzame argusvlinder

Afgelopen weekend was het 10e jaar van de Argusvlindertelling. En het gaat nog steeds helemaal niet goed met de vlinder met de vele ogen op de vleugel. Behalve dan in een polder net onder Am-stelveen. En daarom is nu een proef gestart door de Vlinderstich-ting in samenwerking met vrijwilligers van IVN Amstelveen om te onderzoeken hoe dit nu precies kan. Verslaggever Jesper Buursink gaat mee op zoek naar de zeldzame vlinder.

Argusvlinder © Vroege Vogels

Bloemen bij het Naardermeer

Deze uitzendingen wordt de Nationale Bloem van Nederland bekend gemaakt. De stembussen zijn gesloten en tijdens het wachten op de uitslag maken we een rondje Naardermeer. Welke bloemen vinden we hier terug die op de lijst hebben gestaan.

De Groene Stelling

Hoe zorg je ervoor dat het landschap rondom een grote stad toekomstbestendig wordt ingericht? In de Metropoolregio Amsterdam is een particulier initiatief ontstaan dat daar wat op heeft bedacht: de Groene Stelling. Wat dat precies inhoudt, is verslaggever Henny Radstaak gaan ontdekken in het buitengebied rond de hoofdstad.

Stikstof meten in een natuurgebied