AquaZoo Leeuwaarden heeft geen verklaring voor oversterfte pinguïns

De Leeuwardense dierentuin AquaZoo heeft er geen verklaring voor waarom in enkele maanden tijd veertien van de 65 pinguïns zijn overleden. "We hebben geen aanleiding om aan iets besmettelijks te denken, maar we kunnen het ook niet uitsluiten", zegt een woordvoerder.

De dierentuin had twee ongeveer even grote groepen pinguïns in verschillende verblijven, de Afrikaanse en de Humboldtpinguïns, die normaliter voor de kust van Zuid-Amerika voorkomen. De sterfgevallen vonden plaats onder de Afrikaanse pinguïns, waarvan het verblijf nu is gesloten. "Dat doen we om de andere pinguïngroep te beschermen en om de dieren rust te geven."